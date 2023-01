Novo técnico de Portugal quer conversa com Cristiano Ronaldo sobre futuro na seleção

Roberto Martinez planeja conversa com craque antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do camisa 7

Com 196 jogos por seu país, Cristiano Ronaldo ajudou a sua seleção a conquistar a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações 2018/19. Porém, o atacante não viveu boa fase na Copa do Mundo de 2022, ficando inclusive no banco de reservas em algumas partidas, e agora há dúvidas se o camisa sete terá chances com Martínez, novo técnico da seleção portuguesa.

Em sua apresentação oficial como técnico da seleção portuguesa, Martinez respondeu quando perguntado se Cristiano Ronaldo ainda tem um papel na equipe: “As decisões devem ser tomadas em campo. Não sou um treinador que toma decisões precipitadas. Quero conhecer todos, e a partir de hoje quero conversar e conhecer todos os jogadores. Cristiano faz parte dessa lista, passou 19 anos na seleção e merece respeito, vamos conversar. A partir daí, cabe-me fazer a melhor lista para as Eliminatórias da Eurocopa. Amanhã vamos começar a trabalhar, a conhecer todos os jogadores e o Cristiano é um deles.”

Getty

“Vamos iniciar um processo futebolístico para tentar conhecer todos os jogadores que poderão fazer parte desta seleção. Vamos dar oportunidade a todos os jogadores e respeitar todos os que já estão na seleção. Cristiano é um deles. É um processo que temos que enfrentar com naturalidade, com responsabilidade, e vamos tomar decisões importantes para o time”, completou Martinez.

Portugal foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 nas quartas de final depois de sofrer uma derrota surpreendente para Marrocos, e voltará a campo na abertura das Eliminatórias para a Euro 2024 contra Liechtenstein, no dia 23 de março.