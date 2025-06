Portugal x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Liga das Nações 2024/25

A decisão será disputada neste domingo (08), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informação da final

Portugal e Espanha decidem o título da Liga das Nações 2024/25 neste domingo (08), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique. A partida terá transmissão ao vivo do sportv e da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

A seleção de Portugal está na grande final da Liga das Nações da UEFA após vencer a Alemanha por 2 a 1 de virada, com gol decisivo de Cristiano Ronaldo. Em busca do seu segundo título no torneio, os portugueses demonstraram força ao longo da competição.

Na fase de grupos, Portugal liderou o Grupo 1 com uma campanha invicta: quatro vitórias e dois empates. Nas quartas de final, a seleção lusa enfrentou a Dinamarca e, após perder o jogo de ida por 1 a 0, conseguiu a virada no confronto decisivo, vencendo por 5 a 2.

Já Espanha garantiu a classificação para a final da Liga das Nações após vencer a França por 5 a 4 na semifinal e superar a Holanda nos pênaltis, também por 5 a 4, nas quartas de final. Na fase de grupos, terminou na liderança do Grupo 4, com 16 pontos, conquistados em cinco vitórias e um empate em seis partidas.

Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão seguirá para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o título será definido nos pênaltis. As duas seleções somam um título da Nations League cada, e quem vencer assumirá a liderança isolada no número de conquistas da competição.

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unai Simón; Dani Vivian, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Zubimendi, Fabián, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.

Desfalques

Portugal

Geovany Quenda é a única baixa de Portugal.

Espanha

Rodri, Carvajal, Laporte, Ayoze Pérez e Ferran Torres seguem lesionados.

Quando é?