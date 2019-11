Portugal e Lituânia “salvam” Cristiano Ronaldo na hora certa

Em dois jogos contra o adversário, CR7 fez mais gols do que tem nesta temporada pela Juve; Fernando Santos manda indireta para Sarri

Cristiano Ronaldo se apresentou à seleção portuguesa sob dúvidas. Afinal de contas, havia sido substituído nos últimos jogos da e a explicação do técnico Maurizio Sarri era de que o atacante sentia alguns incômodos físicos.

Acompanhe a Serie A italiana ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O português não escondeu a irritação pela substituição contra o Lokomotiv, na Liga dos Campeões, e dias depois subiu o tom ao nem ficar no banco de reservas quando Dybala entrou em seu lugar, além de ter deixado o Allianz Stadium antes do apito final contra o .

Nas duas ocasiões, as mudanças de Sarri deram certo: a Juventus conseguiu as vitórias justamente sem ter o seu principal jogador em campo. Ou seja: CR7 precisaria dar uma resposta com a seleção portuguesa, seu porto-seguro.

E não havia adversário melhor para enfrentar, neste momento de críticas e desconfianças em meio a um de seus piores inícios de temporada, do que a Lituânia. Afinal de contas, no duelo anterior contra o mesmo adversário (14), Cristiano havia feito quatro gols na vitória por 5 a 1.

No Estádio do Algarve, nesta quinta-feira (14), tudo deu certo para o grande astro português. Cristiano sofreu pênalti logo no início do primeiro tempo e abriu a contagem. Ele faria outros dois na goleada por 6 a 0.

Se em 14 jogos pela Juventus foram apenas seis gols anotados em 2019-20, somente contra a Lituânia CR7 somou sete nos dois encontros válidos pelas Eliminatórias. O craque de 34 anos foi substituído na reta final do encontro, mas o semblante foi muito diferente ao de dias atrás.

Mais artigos abaixo

E como se a seleção não fosse porto-seguro o bastante para lhe acolher neste momento, o técnico Fernando ainda voltou a dar declarações que podem ser interpretadas como indiretas a Maurizio Sarri.

“Dúvidas desfeitas? Para quem as tinha... Eu não tinha nenhuma dúvida, disse isso na conferência de imprensa (do dia anterior). Nada me surpreende no Cristiano".