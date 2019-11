Portugal é chance para Cristiano Ronaldo dar resposta a Sarri

Contrariando o que vinha sendo dito pelo treinador da Juventus, o atacante garantiu estar em perfeitas condições de jogo

Cristiano Ronaldo confirmou sua participação no jogo da seleção portuguesa contra a Lituânia, às 16h45 desta quinta-feira (14), pelas Eliminatórias para a 2020.

“Para abrir o jornal nacional: o capitão está bem. O capitão está bem, não, está muito bem”, afirmou o camisa 7 para os jornalistas nas proximidades do hotel onde os atuais campeões europeus estão.

No dia anterior, perguntado sobre a forma de seu grande craque, o técnico Fernando também fez questão de dizer que não há nada de errado com CR7.

“Se não estivesse apto não o tinha convocado. Toda a gente gosta de falar, dar palpites sobre o Cristiano Ronaldo, porque é o melhor do mundo. Se fosse outro jogador não se falava. Só acontece com ele e mais um ou dois. Está bem e vai jogar”.

As dúvidas que foram levadas pela imprensa tanto ao selecionador luso quanto ao craque foram motivadas pelos seus últimos dois jogos pela , quando Cristiano foi substituído pelo técnico Maurizio Sarri e não escondeu sua irritação.

Cristiano deixou o campo pela primeira vez no duelo contra o Lokomotiv de Moscou, pela Liga dos Campeões. A Juve estava empatando por 1 a 1 e sem o camisa 7 arrancou, em golaço de Douglas Costa, a vitória.

Situação parecida aconteceu no último fim de semana, contra o . Dybala entrou no lugar de Ronaldo e garantiu a vitória por 1 a 0. O astro português sequer ficou no banco de reservas e deixou o estádio juventino antes mesmo do apito final.

Ao justificar o motivo que o levou a sacar Cristiano, Maurizio Sarri disse que o atacante vinha sofrendo com problemas físicos e não estava em sua melhor forma. Nos últimos dias, com sua seleção, CR7 já deu sua primeira resposta negando a informação dita pelo italiano. Agora precisará responder com uma boa exibição... e gols.

Cristiano faz um de seus piores inícios de temporada, sob o ponto de vista goleador, em mais de uma década. A seleção portuguesa garante a classificação à se vencer nesta quinta.