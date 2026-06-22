Portugal, Conceição: “Não é obrigatório passar a bola para Cristiano Ronaldo”

O zagueiro da Juventus e da seleção de Portugal, Chico Conceição, falou do centro de treinamento em Palm Beach, em vista do confronto contra o Uzbequistão, comandado por Fabio Cannavaro, e se deteve em Cristiano Ronaldo e nas polêmicas que o envolvem.





Primeiro, ele elogiou a carreira do jogador e o definiu como “um exemplo”; depois, porém, esclareceu que “não é obrigatório passar a bola para ele”. E ainda: “Eu passo a bola para quem estiver em uma posição melhor do que a minha. Cristiano está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador, e dá para ver que ele está supermotivado. Ele treina como se fosse o último jogo. Se ele conquistou tanto e continua com essa fome de vitória, a nossa tem que ser ainda maior. Cabe a nós reagir no próximo jogo”.





Conceição também foi questionado sobre seu pai como possível novo técnico, caso Martinez se despeda: “Não seria respeitoso comentar, estamos concentrados na Copa do Mundo”.