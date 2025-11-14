Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Portugal e Armênia se enfrentam neste domingo (16), às 11h (de Brasília), no Estádio do Dragão, no Porto, pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Portugal venceu os três primeiros jogos do Grupo F contra Armênia, Hungria e Irlanda, mas conquistou apenas um ponto nas duas últimas partidas, empatando com a Hungria em outubro e sofrendo uma derrota por 2 a 0 para a Irlanda na última quinta-feira (13). Expulso na última rodada, Cristiano Ronaldo foi dispensado e será desfalque. Uma vitória garante o primeiro lugar e a classificação direta, embora um empate ou até uma derrota possam bastar, caso Hungria x Irlanda empatem.

Por outro lado, a Armênia está na lanterna do Grupo F, com três pontos. Em cinco jogos, foram quatro derrotas e uma vitória. A seleção nunca se classificou para a fase final de uma Copa do Mundo.

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Inácio, Rúben Dias, Dalot; Rúben Neves, Bruno Fernandes, Vitinha; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão.

Armênia: Avagyan; Piloyan, Muradyan, Mkrtchyan, Tiknizyan; Hovhannisyan, Muradyan, Spertsyan; Sevikyan, Ranos e Shaghoyan.

Desfalques

Portugal

Cristiano Ronaldo está suspenso.

Armênia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 16 de novembro de 2025

domingo, 16 de novembro de 2025 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio do Dragão - Porto, POR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis