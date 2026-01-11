Portsmouth x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26

Portsmouth e Arsenal se enfrentam neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), em partida válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2025/26, no Fratton Park, em Portsmouth.

Abaixo, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir à partida, incluindo canais, informações de streaming e muito mais.

Onde assistir Portsmouth x Arsenal ao vivo

Portsmouth x Arsenal: informações da partida

Copa da Inglaterra - FA Cup Fratton Park

Contexto do jogo

O Arsenal encontrou dificuldades no meio da semana diante de um Liverpool desfalcado e ficou no empate sem gols, resultado que ainda assim manteve os Gunners com seis pontos de vantagem na liderança da Premier League.

O recém-contratado atacante sueco Viktor Gyökeres foi o único jogador a iniciar as últimas três partidas da equipe. O ex-Sporting vem sendo alvo de críticas pelas atuações recentes e pode ganhar um descanso neste compromisso.

A dupla brasileira formada por Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli surge como opção para começar jogando, já que o Arsenal encara uma maratona pesada fora de casa: serão quatro partidas consecutivas como visitante, em quatro competições diferentes, no intervalo de apenas nove dias.

Depois deste confronto, os Gunners enfrentam o Chelsea em Stamford Bridge, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, encaram o Nottingham Forest no City Ground pelo Campeonato Inglês e, na sequência, visitam a Inter de Milão pela fase de grupos da Liga dos Campeões, no tradicional estádio San Siro.

Diante desse cenário, é possível que jogadores com menos minutos recentemente recebam oportunidades, como Noni Madueke, Myles Lewis-Skelly, Christian Nørgaard, Eberechi Eze, Ethan Nwaneri e Ben White.

O Arsenal é o clube mais vitorioso da história da FA Cup, com 14 títulos conquistados.

Já o Portsmouth não dispõe da mesma profundidade de elenco, mas também não enfrenta um calendário tão exigente. Rebaixado da Premier League na temporada 2009/10, o Pompey ocupa atualmente a 21ª posição do Championship, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, e venceu apenas três dos últimos dez jogos.

Apesar do momento delicado, o Portsmouth tem tradição na Copa da Inglaterra, competição que conquistou em duas oportunidades: em 1939 e em 2008, quando venceu o Cardiff City na final com um gol do lendário nigeriano Nwankwo Kanu. O ex-atacante também marcou época no Arsenal, onde conquistou dois títulos da Premier League e integrou o histórico elenco dos Invencíveis de 2004.

O clube ainda voltou à final do torneio em 2010, ano em que acabou rebaixado da elite inglesa, mas ficou com o vice-campeonato após derrota para o Chelsea, com gol de Didier Drogba.

Desfalques

O Portsmouth enfrenta uma pesada crise de lesões, com até nove jogadores podendo ficar de fora desta partida.

Para o Arsenal, Cristhian Mosquera e Max Dowman estão se recuperando de graves lesões, enquanto o clube está lentamente reintegrando Kai Havertz após um longo período afastado. Riccardo Calafiori está próximo do retorno, mas provavelmente não será relacionado.

Notícias da equipe & elencos

Prováveis escalações de Portsmouth x Arsenal Provável escalação Reservas Técnico J. Mousinho Provável escalação Reservas Técnico M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

