Porto x Marítimo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Atual campeão da competição, o Porto recebe o Marítimo neste sábado (6), no Estádio do Dragão, a partir das 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Português 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Pelo segundo jogo oficial da temporada, o Porto dará seu pontapé inicial na competição. A principio, o técnico Fernando Conceicão deverá fazer apenas uma mudança em relação ao time que bateu o Tondela e conquistou a Supertaça de Portugal.

O atacante Evanílson segue se recuperando de uma lesão e é dúvida. Dessa forma, o técnico deverá apostar em Taremi e Toni Martínez como dupla de ataque, em um time que terá apenas a ausência de Wilson Manafá, lesionado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Porto: Marchesín; João Mario, Pepe, Marcano, Sanusi; Matheus Uribe, Grujic, Loader e Pepê; Taremi e Toni Martínez.

Possível escalação do Marítimo: Matous Trmal; Zainadine, Bernardo, Francisco, Léo Andrade; João Afonso, Lucho, Pedro Pelagio, Clésio, Teles e Edgar Costa.

Desfalques da partida

Porto:

Wilson Manafá: lesionado

Evanílson: dúvida

Marítimo:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Porto x Marítimo DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Estádio do Dragão - Cidade do Porto, POR HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Hélder Malheiro (POR)

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra (POR)

Quarto árbitro: Ricardo Baixinho (POR)

VAR: Bruno Esteves (POR)

Últimos resultados e próximos jogos

Porto

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 2 x 1 Monaco Amistoso 23 de julho de 2022 Porto 3 x 0 Tondela Supertaça de Portugal 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vizela x Porto Campeonato Português 14 de agosto de 2022 14h (de Brasília) Porto x Sporting Campeonato Português 21 de agosto de 2022 A definir

Marítimo

JOGO CAMPEONATO DATA Marítmo 1 x 0 Santa Clara Amistoso 29 de julho de 2022 Marítimo 1 x 0 Nacional Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas