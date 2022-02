Porto x Lazio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Europa League 2022

O Porto enfrenta a Lazio nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela segunda fase da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada e do Star+, no serviço de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Lazio DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio do Dragão - Porto, POR HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (17), no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição 🎙 “Temos de meter cá fora o melhor FC Porto a nível europeu”



Evanilson 🎙 “Vamos jogar para buscar a vitória”#FCPorto #FCPSSL #UEL pic.twitter.com/GpLhdWqlvC — FC Porto (@FCPorto) February 16, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Eliminado da Champions League, o Porto estreia na Liga Europa nesta quinta-feira (17), pela segunda fase da competição. Vale lembrar que a Uefa, organizadora do torneio, realizou uma mudança no sorteio do mata-mata. Agora, os segundos colocados de cada grupo na Liga Europa enfrentam os terceiros colocados da Liga dos Campeões, na chamada fase play-offs

Na primeira fase, a Lazio encerrou na vice-liderança do grupo E, com nove pontos. Foram duas vitórias, três empates e uma derrota.

Já o Porto caiu na UCL após ter ficado em terceiro do grupo B, com cinco pontos, tendo apenas uma vitória em seis partidas.



ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Porto

JOGO CAMPEONATO DATA Arouca 0 x 2 Porto Campeonato Português 6 de fevereiro de 2022 Porto 2 x 2 Sporting Campeonato Português 11 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Moreirense x Porto Campeonato Português 20 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Lazio x Porto Liga Europa 24 de fevereiro de 2022 14h45 (de Brasília)

Lazio

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 4 x 0 Lazio Copa Itália 9 de fevereiro de 2022 Lazio 3 x 0 Bologna Campeonato italiano 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas