Porto x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Português 2025/26

Nesta segunda-feira (09), Porto e Sporting se enfrentam, às 17h45 (horário de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada da Liga Portugal 2025/26. A partida acontece no Estádio do Dragão, em Portugal, e possui transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Disney+, no streaming. Em Portugal, o canal Sport TV transmite o duelo por assinatura (confira a programação completa de futebol aqui).

O clássico coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Campeonato Português e pode redesenhar completamente a disputa pelo título. De um lado, o Porto lidera a competição; do outro, o Sporting aparece logo atrás, sonhando em encostar de vez na ponta da tabela.

Notícias e prováveis escalações

Líder do campeonato com 55 pontos, o Porto entra em campo com a chance de dar um passo decisivo rumo à conquista. A equipe soma quatro pontos de vantagem justamente sobre o Sporting, vice-líder, mas chega para o confronto após um tropeço inesperado. Na última rodada, o Dragão foi derrotado por 2 a 1 pelo Casa Pia, fora de casa, resultado que encerrou a invencibilidade do time na atual edição do Português e permitiu a aproximação do rival.

Do outro lado, o Sporting vê o duelo como uma oportunidade de ouro. Embalado pela chance de diminuir novamente a diferença na tabela, o time sabe que uma vitória não só encurta a distância na classificação, como também recoloca a equipe de vez na briga direta pelo título, tornando o campeonato totalmente indefinido.

Porto: Diogo Costa; Alberto Baio, Thiago Silva, Bednarek e Francisco Moura; Gabri Veiga, Pablo Rosario e Alan Varela; Pepê, Borja Sainz e Samu Aghehowa; Técnico: Francesco Farioli.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Quaresma e Araújo; Morita, Simões, Catamo, Pedro Gonçalves e Luis Guilherme; Luis Suárez; Técnico: Rui Borges

Desfalques

Porto

William Gomes, suspenso após expulsão contra o Casa Pia, além de Martim Fernandes, lesionado. Luuk de Jong e Nehuén Pérez aparecem como dúvidas.

Sporting

Geovany Quenda, Fotis Ioannidis e Zeno Debast, todos lesionados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 09 de fevereiro de 2026

segunda-feira, 09 de fevereiro de 2026 Horário: 17h45 (de Brasília)

17h45 (de Brasília) Local: Estádio do Dragão, Porto, Portugal

Links úteis