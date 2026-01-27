Porto x Rangers: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Europa League 2025/26

Porto, de Portugal, e Rangers, da Escócia, entram em campo nesta quinta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada da fase de liga da Europa League 2025/26. A partida acontece no Estádio do Dragão, na região do Porto.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Porto e Rangers ao vivo?

No Brasil, só será possível acompanhar os principais lances do jogo ao vivo através do programa Euro 360, da CazéTV, no YouTube, e no streaming do Prime Video.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Porto

Em busca de uma vaga direta nas oitavas de final da Europa League, os comandados de Francesco Farioli entram em campo com força máxima para enfrentar o Porto, no Estádio do Dragão. A equipe portista ocupa atualmente a nona colocação, a primeira posição que garante vaga nos play-offs, com 14 pontos. O problema é que o time não está na zona de classificação direta por causa do saldo de gols, já que o Real Betis marcou mais gols e joga no mesmo horário contra o Feyenoord. Para a partida, o Porto não deve contar com Nehuén Pérez, que sofreu ruptura do tendão de Aquiles, nem com Luuk de Jong.

Notícias do Rangers

Do outro lado, o tradicional Rangers, da Escócia, entra em campo apenas para cumprir tabela. Após um início de temporada ruim, que culminou na mudança de técnico, a equipe somou apenas quatro pontos em sete jogos, ocupa a 31ª colocação e já não tem chances de alcançar o último time na zona de play-offs.

Prováveis escalações de Porto x Rangers Provável escalação Reservas Técnico F. Farioli Provável escalação Reservas Técnico D. Roehl

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa Porto x Rangers?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

