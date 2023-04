Porto x Portimonense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes se enfrentam neste domingo (2), pela 26ª rodada da Primeira Liga; veja como acompanhar na internet

Porto e Portimonense se enfrentam na tarde deste domingo (2), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Porto é o atual campeão do Campeonato Português, mas está longe de conquistar o bicampeonato nessa edição. A equipe é a segunda colocada com 58 pontos, 10 pontos atrás do Benfica. E tem uma campanha de 18 vitórias, quatro empates e três derrotas.

O Portimonense vive um momento difícil no campeonato. A equipe foi derrotada nas últimas quatro partidas. O time está com apenas 26 pontos (oito vitórias, dois empates e 15 derrotas), ocupando a 14° colocação na tabela de classificação.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Porto registra 34 vitórias, contra 4 do Estoril, além de 4 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Português 2022/23, o Porto venceu pelo placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Porto: Diogo Costa (Cláudio Ramos); Pepê, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu; Grujic, Uribe, Otávio, Galeno; Veron (Galeno), Taremi. Técnico: Sérgio Conceição.

Estoril: Kosuke Nakamura; Moufi, Pedrão, Filipe Relvas e Seck; Zié Ouattara, Diaby, Paulo Estrela e Gustavo Klismahn; Adewale Sapara e Yago Cariello. Técnico: Paulo Sérgio.

Desfalques

Porto

João Marcelo, com dores musculares, não foi relacionado. Francisco Meixedo, com uma lesão ligamentar, também está fora.

Portimonense

Pedro Sá está suspenso, e Carlinhos está fora com uma lesão muscular.

Quando é?