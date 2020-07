Porto ganha “reforço” da torcida do Flamengo em final contra o Benfica

Nas redes sociais, torcedores de ambos os lados começaram a se apoiar contra um rival comum

E a ida de Jorge Jesus ao pode resultar em uma união pouco provável: parte das torcidas de e começaram a se apoiar nas redes sociais para provocar a nova equipe do Mister.

Tudo começou, é claro, na internet. Conforme Jesus foi anunciado oficialmente nas Águias, Rubro-Negros foram às redes para provocar o clube com alguns memes (dentre eles, fotos nus do ex-jogador Vampeta) e se despedir do ex-técnico, com apoio de Portistas.

Desejo tudo de pior pra esse time



Porto é o maior de



Benfica será rebaixado para a segunda divisão — Rodrigo Araújo (@rodrigocrf0) July 17, 2020

Porto x Benfica é uma das maiores rivalidades de Portugal e os rivais estão prestes a decidir mais um título: depois do fracasso das Águias com Bruno Lage - o time era líder da mas deixou o arquirrival chegar -, os dois irão se enfrentar na final da , no próximo dia 1 de agosto.

Mesmo que Jesus não comande o time no duelo, isso não impediu que Flamenguistas anunciem sua torcida na competição: obviamente, eles querem que o Porto seja campeão pela 17ª vez.

Adeptos do Flamengo, sejam bem-vindos ao melhor clube Português, o FC Porto! 🇧🇷🤝🇵🇹 pic.twitter.com/3R3GrZCIew — Idc (@brunoa1893) July 17, 2020

Mas o Porto já tem histórias junto de outras equipes brasileiras: notavelmente, torcidas organizadas do clube são aliadas de outras do , justamente um dos principais rivais do Flamengo.

Super Dragões (FC Porto) e Força Jovem .



(📸 Fotos da Curva) pic.twitter.com/zSukYZVfbK — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) July 17, 2020

Além disso, uma das músicas mais entoadas pela torcida do nos últimos anos, "Ninguém Cala Esse Nosso Amor", é inspirada numa canção de mesma nome dos Super Dragões, uma das ultras - torcidas organizadas - do Porto.

É claro: coisas desse tipo são passageiras e poucos - senão nenhum - Flamenguista realmente virará Portista apenas para secar o novo time de Jorge Jesus. Entretanto, parece claro que o Benfica, com sua nova contratação, deixou Rubro-Negros de todo o no mínimo incomodados.