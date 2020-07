Porto é campeão português e Benfica, que sonha com Jorge Jesus, vê hegemonia ameaçada

Dragões conquistam o 29º título nacional de sua história e estão cada vez mais próximos de encostarem no arquirrival

O venceu o clássico nacional contra o nessa quarta-feira (15) e conquistou o título de campeão da portuguesa. Esse é o 29º título dos Dragões na competição doméstica. Dessa forma, faltam oito taças para que o time azul e branco se iguale ao maior rival, , que vive a expectativa de voltar a contar com o "Mister" Jorge Jesus.

O time do Porto venceu o duelo com o Sporting por 2 a 0 com gols de Danilo Pereira e Moussa Marega. Assim, o time de Sergio Conceição chegou a 79 pontos, o vice, Benfica, está com 71 e há apenas mais seis pontos em jogo. O Porto encarará o Moreirense e o Braga já com o título de campeão.

Quando se fala de campeonato português, fala-se de hegemonia. Isso porque existe uma briga por essa hegemonia entre Porto e Benfica. Desde a temporada 2002/03 um dos dois times levantou o caneco ao final da temporada, sem nenhum outr time conseguir o feito. De lá para cá foram 11 títulos do Porto e sete do Benfica.

Um dos maiores personagens dessa história de manutenção e luta contra a hegemonia é o técnico do Flamengo, Jorge Jesus. O treinador português quebrou a hegemonia do Porto que vinha de quatro títulos consecutivos até que as Águias venceram em 2009/10. Mais três títulos dos Dragões se seguiram até que Jorge Jesus conduziu aos dois primeiros dos quatro títulos em sequência do Benfica, que alargou sua margem para os portistas.

Exisitia uma chance do bicampeonato se repetir, já que o Benfica venceu a temporada passada (2018/19), mas uma brutal queda de rendimento da equipe permitiu que o rival disparasse na liderança e consolidasse o título com duas rodadas de antecedência.

Por isso o futuro de Jorge Jesus é tão falado aqui no Brasil. Ele é uma peça importantíssima para a história do Benfica e pela tentativa do clube vermelho de conter o avanço do maior rival. Jesus conta com o apoio da diretoria e admiração da torcida, que certamente quer ver o "Mister" de volta ao banco de reservas do Estádio da Luz.