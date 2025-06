Porto x Al Ahly: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23), no MetLife Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Porto e Al Ahly se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir Porto x Al Ahly online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Na terceira posição do Grupo A, com apenas um ponto somado, o Porto não depende apenas de si para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Para avançar, o time português precisa vencer o Al Ahly por uma diferença superior a dois gols e torcer por uma derrota do Palmeiras diante do Inter Miami.

Mais artigos abaixo

Já o Al Ahly, que também busca a classificação, vive situação semelhante. A equipe egípcia precisa vencer o Porto e ainda contar com uma derrota do Inter Miami para o Palmeiras. Na estreia, o Al Ahly empatou em 0 a 0 com o Inter Miami e, na segunda rodada, foi superado pelo Palmeiras por 2 a 0.

Porto: Claudio Ramos; Perez, Pedro, Marcano; Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Veiga, Mora; Omorodion.

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Attiyat-Allah; Ben Romdhane, Attia, Fathi; Zizo, Ali, Trezeguet.

Desfalques

Porto

Diogo Costa segue no departamento médico.

Al Ahly

Emam Ashour está machucado.

Que horas começa Porto x Al Ahly

Mundial de Clubes - Grupo A MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação