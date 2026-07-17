O clube Deportivo La Coruña anunciou oficialmente, na noite desta sexta-feira, a contratação do atacante da seleção do Gabão, Pierre-Emerick Aubameyang, de 37 anos, proveniente do Olympique de Marselha, da França, em uma transação definitiva no valor de cerca de 1,5 milhão de euros.

O jogador assinou um contrato válido até o verão de 2028.

O clube espanhol confirmou, por meio de um comunicado oficial publicado em seu site, a conclusão da negociação, que já era esperada há vários dias. Com isso, o atacante gabonês retorna à La Liga após passar seis meses no Barcelona no final da temporada 2021-2022, período em que disputou 24 partidas e marcou 13 gols.

Obamian, que soma 86 partidas pela seleção do Gabão, nas quais marcou 40 gols, passa a integrar o 12º clube de sua carreira profissional, após uma segunda passagem pelo Olympique de Marselha, clube pelo qual já havia jogado na temporada 2022-2023.

O experiente atacante gabonês preferiu se transferir para a Espanha, apesar do interesse do clube turco Korum em contratá-lo, para se juntar a um time que recém-subiu à La Liga após um hiato de oito anos, embora tivesse sido rebaixado para a segunda divisão há apenas dois anos.