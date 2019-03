Por que Zé Rafael não é escalado no Palmeiras? Veja todas as explicações de Felipão

Contratado ainda em 2018, meia ainda não engatou sequência de jogos no alviverde

Desde novembro de 2018 como jogador do Palmeiras apesar de ainda estar no Bahia, o meia Zé Rafael era visto como promissor no esquema tático de Felipão, uma vez que, além de Dudu, não havia outras opções para o setor da ponta no meio-campo.

Ainda com o esquema 4-2-3-1, o camisa 8 era visto como um atleta que ajudaria a realizar a transição de jogo para o ataque. Seu desempenho no clube de Salvador o credenciava a brigar pela titularidade no alviverde.

No entanto, apesar dos pedidos da torcida, Zé Rafael tem sido preterido na equipe e outros jogadores que chegaram depois, como Carlos Eduardo e Felipe Pires, além de Gustavo Scarpa, já conhecido no clube. Por enquanto, ele disputou apenas a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no dia 23 de janeiro, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista e que teve elenco misto.

Apesar de ser relacionado para todos os outros oito compromissos desde então, ele não tem recebido chances na equipe e a situação tem causado estranheza para quem vê de fora. Felipão se pronuciou na sétima rodada do Paulistão de maneira irritada, após o empate em 0 a 0 contra a Ferroviária. Mesmo com a falta de criação dos jogadores, ele se mostrou irredutível a dar mais chances ao reforço.

Tem coisas difíceis de compreender, uma é o fato do Zé Rafael ter tido tão poucas oportunidades e outros tendo muitas (e não aproveitando). Eu espero que o Zé jogue de titular contra o Mirassol, os 90 minutos pra compensar os outros jogos. https://t.co/5M0nuOTKpJ — O Amendoim (@0Amendoim) 7 de março de 2019

Gostaria de ver Zé Rafael jogando quatro partidas seguidas no Palmeiras. Seria titular em qualquer time do Brasil.. — Fernando Camargo (@fecamargo1) 7 de março de 2019

Mayke no banco

Zé Rafael cortado

Antonio entrega Carlos titular

Prass nem no banco



Já to pistola — Bяunınho ⓟ (@_braxx) 6 de março de 2019

Zé Rafael seria titular no: Santos, Inter, São Paulo, Bahia, Athlético-PR e etc. Ilusão isso daí — Tiago Cahú (@tiagocahu) 27 de fevereiro de 2019

E o Zé Rafael com o Felipão não joga no Palmeiras 😡, então esquece 😤😠. Se eu fosse o Zé, pediria para ser emprestado pois em qualquer outro time seria titular, e ainda iria a imprensa falar o pq pedir para me emprestar 😤😠😡 — Paulo Rogério O S (@PauloRogrioOli1) 7 de março de 2019

Os R$ 14,3 milhões desembolsados por ele não têm pesado na decisão de colocar o atleta em campo, muito menos a reclamação dos fãs palmeirenses. A preferência do treinador por Dudu, Carlos Eduardo, Felipe Pires e até Hyoran, recuperado recentemente de lesão, não o ajudam nessa questão.

Mais recentemente, antes da partida contra o Junior Barranquilla pela Copa Libertadores, o técnico voltou a falar sobre o meia. Desta vez, com tom mais detalhado, Felipão explicou o motivo da ausência do meio-campista nos onze iniciais.

"O Zé Rafael teve poucas chances porque eu entendo que na posição que ele joga, que é o lado esquerdo, tem o Dudu. E o Dudu tem dado conta. E no momento que eu acho interessante vou colocá-lo. Ele tem treinado normalmente", revelou.

Considerando a situação, o Vasco da Gama colocou em pauta a possibilidade de obter Zé Rafael por empréstimo, mas o Palmeiras recusou a investida dos cariocas. Seu futuro na equipe parece fadado a aguardar uma oportunidade por conta da ausência do camisa 7, algo que deve ocorrer apenas em caso de lesão ou por ser poupado, o que não aconteceu em nenhum dos 10 compromissos da equipe na temporada.