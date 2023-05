Por que Tiquinho Soares comemora gols fazendo letra C e mostrando a coxa?

Atacante do Botafogo vem fazendo sucesso no Brasileirão e é um dos principais jogadores da Estrela Solitária

O atacante Tiquinho Soares é um dos principais jogadores do Botafogo no ano de 2023. O jogador natural de Sousa, na Paraíba, marcou seis gols nos primeiros seis jogos do Brasileirão e tem sido fundamental para a boa fase da equipe do Rio de Janeiro.

Com muitos gols marcados, as pessoas começaram a reparar nas comemorações dos tentos do camisa 9 do Fogão. E é sempre igual: Tiquinho balançou as redes, vem a comemoração fazendo uma letra C com as mãos e uma levantada no calção para mostrar sua tatuagem de um leão na coxa direita.

Vitor Silva/Botafogo

Em entrevista ao jornal O Globo, o artilheiro botafoguense explicou a comemoração, que já é uma verdadeira tradição sua.

"O leão representa a persistência, é sobre não desistir. Mostro a tatuagem durante as comemorações para reforçar isso. Já o “C”, que também faço após os gols, é uma homenagem ao meu filho Cristiano", falou o atacante.

Tiquinho é casado com Ângela e é pai de três filhos: Cristiano é o mais velho e tem 11 anos, já Maryanna tem cinco e Carolina está com dois anos. E ele homenageia a família de outra maneira, também.

"Na minha caneleira, levo a foto dos meus filhos e da minha esposa Ângela. Estão sempre comigo", disse o atleta.