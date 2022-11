Por que times da Premier League jogam com uma flor vermelha na camisa?

A papoula vermelha uma tradição britânica em novembro, quando é comemorado o Dia da Memória da Primeira Guerra Mundial

Uma imensa flor vermelha é a protagonista nos dias de hoje na Inglaterra. Isso pode ser visto em milhares de torcedores nas arquibancadas de qualquer campo, no peito dos jogadores de quase todos os times da Premier League que entram em campo, e até nos solenes uniformes pretos dos árbitros. Tudo se deve a uma tradição histórica, com muita memória e solidariedade.

A florzinha em questão é uma papoula vermelha, conhecida por todos no Reino Unido como papoula, e é o símbolo que vem sendo usado desde 1921 nas Ilhas (e em outros países do mundo) para lembrar os soldados que caíram em combate. Por esta razão, os monumentos dedicados aos mortos das diferentes guerras costumam estar sempre adornados com papoilas. Mas quando novembro começa, quase todos na Inglaterra usam o distintivo no peito, porque o Dia da Memória é celebrado no dia 11, em comemoração ao fim da Primeira Guerra Mundial (o Tratado de Versalhes foi assinado naquele dia de 1918). E esta ocasião é mais especial do que nunca, porque cem anos se passaram desde o início desse conflito bélico.

As papoilas usadas pelas diferentes equipas da Premier tinham a legenda "1914-2014, o futebol lembra " escrita abaixo.

A medida serviu também para aderir a uma campanha de solidariedade. Porque nas semanas que antecedem o dia 11, que é popularmente conhecido como Poppy Day, a Royal British Legion organiza uma recolha em todo o país para angariar fundos para veteranos de guerra, em que cada pessoa que faz uma doação monetária recebe uma papoula de papel vermelho para usar na lapela.