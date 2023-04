Por que Luís Suárez desfalca o Grêmio contra o ABC, pela Copa do Brasil?

O camisa 9 da equipe gaúcha não foi relacionado para a partida; veja o motivo

O artilheiro do Grêmio na temporada Luís Suárez não enfrenta o ABC, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Frasqueirão. O jogador não embarcou com o grupo para o jogo por estar sofrendo com desgaste físico.

O Grêmio foi campeão gaúcho em decisão contra o Caxias no último fim de semana e a ideia do Tricolor é poupá-lo para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Santos, no próximo domingo.

Sem Diego Souza, machucado, e com Suárez desgastado, o Imortal perde opções de referências no ataque. As alternativas que restam têm características diferentes do camisa 9. Os principais postulantes à vaga no time são Everton Galdino, Nathan e André Henrique.