"Por que sempre eu?" Relembre a comemoração de Mario Balotelli que completa 10 anos

Mario Balotelli sempre foi conhecido pelo seu estilo único e pelos gols marcados em todos os clubes que passou, o atacante também ficou conhecido por suas comemorações icônicas. Uma delas completa 10 anos neste 23 de outubro.

Em outubro de 2011, o Manchester City foi ao Old Trafford enfrentar o Manchester United de Alex Ferguson. O duelo ficou marcado pela goleada destruidora dos Citizens por 6 a 1. Para completar, Balotelli não passou em branco ao marcar dois gols e protagonizar uma comemoração provocadora.

O atacante do City, que sempre se envolvia em problemas extracampo na Inglaterra, era constantemente criticado por revistas de tabloides no país. Um exemplo disso foi nas vésperas do jogo contra o United, onde o jogador precisou acionar os bombeiros para conter um foco de incêndio após uma explosão de fogos de artifício em sua casa.

Balotelli tratou de responder as revistas de fofocas de uma forma diferente. Na comemoração de seu primeiro gol, o atacante estava com uma camisa abaixo do uniforme de jogo escrita: "Why always me? (Por que sempre eu?)".

A frase, é claro, seria uma resposta direta as críticas que estava sofrendo, até porque o atacante italiano considerava-se perseguido pelos jornais ingleses.

Hoje no Adana Demirspor, da Turquia, o atacante parece não ter perdido sua essência. Dessa vez, em uma comemoração acabou sobrando até para o técnico do Besiktas, Sergen Yalçın, que havia dito que o atacante "não teria cérebro" em uma entrevista, ainda em 2011.

Balotelli sempre se tornou notícia de alguma forma, principalmente pelas declarações polêmicas e comemorações inusitadas.