Balotelli faz gol e provoca técnico que disse que o atacante “não tinha cérebro”

Mesmo tendo atuado poucos minutos, o italiano buscou empate contra o Besiktas e deu o que falar na Turquia

Mario Balotelli aprontou mais uma das suas. Agora jogando pelo pequeno Adana Demirspor, da Turquia, precisou de pouco mais de 20 minutos para sair do banco de reservas, marcar contra o líder Besiktas, garantir o empate fora de casa e ainda devolver provocação de anos atrás.

Foi uma noite típica do atacante. Entrou aos 69 minutos, com o jogo praticamente resolvido e o Besiktas vencendo por 3 a 1. O Adana, inclusive, caminhava para terminar a rodada na zona do rebaixamento, caso fosse derrotado por dois de gols de diferença. Até que resolveu agir.

Primeiro, Balotelli recebeu na entrada da área, dominou com facilidade e encheu o pé. A bola desviou de leve em Montero e pegou o goleiro Destanoglu desprevenido. Um golaço de cobertura.

Na comemoração, resolveu retribuir provocação do treinador Sergen Yalçın. Em 2011, antes de começar sua carreira como técnico, foi convidado a comentar sobre lance famoso do atacante, em amistoso contra o LA Galaxy, onde preferiu tentar um chute de calcanhar (e errou) do que finalizar de uma maneira normal.

Na época, Yalçın afirmou que Balotelli "não teria cérebro", e que fosse Roberto Mancini, então treinador do Manchester City, o demitiria. O suficiente para o italiano guardar o comentário e responder dez anos depois, ao marcar contra o Besiktas, apontar para sua cabeça e ir em direção ao treinador. O jogador recebeu o cartão amarelo.

Amarelado e tudo, também participou do lance do gol de empate, no último minuto, ao cabecear na direção de Assombalonga, que só teve que concluir para empatar o jogo, aos 52 do segundo tempo. Um jogo que poucos irão esquecer.

Ainda deu tempo, depois do apito final, de provocar novamente o banco de reservas do Besiktas, gerando confusão generalizada e um expulso pelo lado dos donos da casa. Balotelli? Escapou ileso e postou uma nova provocação em sua conta no Instagram, afirmando "ter sim cérebro e um grande coração".