Por que Rony desfalca o Palmeiras contra o São Paulo, pela Copa do Brasil?

Jogo é válido pelas quartas de final da competição nacional

O Palmeiras terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (5), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Rony está fora do confronto decisivo. O jogador torceu o tornozelo e não conseguiu se recuperar a tempo.

No jogo diante do Athletico no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Rony torceu o tornozelo direito e ficou fora dos treinos que antecederam o clássico. Outro atleta que não enfrenta o São Paulo é o atacante Artur, que não pode atuar na Copa do Brasil. Atuesta, Jailson e Zé Rafael também estão machucados e não foram relacionados.

Sem o centroavante da equipe, o Palmeiras inicia o Choque-Rei com a seguinte escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu e Endrick.