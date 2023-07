Por que Artur não joga a Copa do Brasil 2023 pelo Palmeiras?

Veja o motivo do atacante não poder atuar na competição nacional pelo Verdão

O Palmeiras terá um importante desfalque na partida desta quarta-feira (5), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante Artur está fora do confronto decisivo. O jogador já atuou pelo Red Bull Bragantino na competição e, por isso, não pode entrar em campo devido ao regulamento do torneio.

O atleta jogou duas partidas pelo RB Bragantino na Copa do Brasil deste ano: na primeira fase contra o Bahia de Feira de Santana e na derrota para o Ypiranga por 3 a 1, jogo que decretou a eliminação da equipe de Bragança Paulista ainda segunda fase da competição.

Segundo um artigo do regulamento geral de competições da CBF, a possibilidade de transferência de um atleta de um clube para outro deverá constar no Regulamento Específico da Competição (REC), no caso o da Copa do Brasil. Como não existe tal artigo no regulamento do torneio, Artur não poderá atuar pelo Verdão no mata-mata nacional deste ano.