Por que Rodrigo Caio desfalca o Flamengo contra o Juventude, pelo Brasileirão?

O zagueiro não foi nem relacionado para o encontro, marcado para a manhã deste domingo

Rogério Ceni não contará com o zagueiro Rodrigo Caio para o jogo do Flamengo contra o Juventude, neste domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O defensor, titular no triunfo sobre o Fortaleza na última rodada, sequer apareceu entre os relacionados. Mas o motivo da ausência de Rodrigo Caio não é lesão, e sim evitar que alguma delas aconteça: ele foi poupado pela comissão técnica por precaução, depois de avaliação da fisiologia.

Desta maneira, Gustavo Henrique deverá receber uma chance na zaga. Em meio a uma temporada com calendário extenuante, com o agravante de o futebol de clubes do Brasil não ter parado durante a Copa América, o Flamengo ainda deverá seguindo com esta política de poupar algum jogador caso o departamento de fisiologia detecte alguma chance de lesão.

Em quatro rodadas disputadas até este momento no Brasileirão de 2021, o Flamengo, atual bicampeão do certame, venceu três vezes e foi derrotado uma. A equipe treinada por Rogério Ceni ocupa a oitava colocação, com 9 pontos.