Por que Robert Lewandowski é desfalque do Barcelona contra o Granada, pelo Campeonato Espanhol

O atacante foi substituído ainda na primeira etapa do duelo contra o Porto, pela Liga dos Campeões

Após a vitória contra o Porto pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona volta a campo no próximo domingo (8), em duelo contra o Granada pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Para o confronto, a equipe catalã não terá a presença do atacante Robert Lewandowski, artilheiro do time na competição.

O atacante de 35 anos teve de ser substituído durante a vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o Porto pela Liga dos Campeões, depois de ter ido imediatamente ao chão após uma pancada do zagueiro português David Carmo. Mais tarde, o Barcelona compartilhou uma atualização médica afirmando que Lewandowski sofreu "uma entorse no tornozelo esquerdo".

Houve preocupação no clube catalão, pois teme-se que o atacante possa ficar de fora por um mês, o que significa que ele não estará disponível para o primeiro El Clásico da temporada, marcado para 28 de outubro.

De acordo o jornal Sport, o técnico Xavi já está trabalhando em uma possível solução que poderia levá-lo a mudar a forma e a formação da equipe. O técnico pode usar João Félix como camisa nove pelo meio e deslocar Ferran Torres para os lados. Também se comenta que o treinador pode dar uma oportunidade ao jovem Fermin López no ataque no lugar de Lewandowski.