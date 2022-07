Por que Renan, zagueiro de Palmeiras e RB Bragantino, foi preso

Jogador se envolveu em acidente que resultou na morte de um motociclista em Bragança Paulista

Na manhã desta sexta-feira (22), o zagueiro Renan, que pertence ao Palmeiras e está cedido por empréstimo ao RB Bragantino, foi preso após se envolver em um acidente, segundo informação do site GE.

O zagueiro de 20 anos chegou ao clube de Bragança Paulista em abril, emprestado pelo Palmeiras, e sua última partida foi no início de junho, contra o Flamengo, pela décima rodada do Brasileirão.

Por que o zagueiro foi preso?

Segundo o repórter Lucas Rangel, da TV Vanguarda, Renan será autuado em flagrante por homicídio culposo,

ter ingerido bebida alcoólica, e não ter permissão para dirigir, tornando o crime sem fiança.

Segundo o site GE, o zagueiro se recusou a fazer o teste do bafômetro, e apresentava sinais de embriaguez no momento em que os policiais chegaram ao local. O motociclista de 38 anos morreu no local do acidente.

O zagueiro deverá passar por audiência de custódia neste sábado (23).

Bragantino rescindirá contrato com o zagueiro

O GE informou ainda que o RB Bragantino vai rescindir o contrato de empréstimo com o zagueiro após o acidente.

Renan chegou ao clube paulista em abril para disputar a vaga deixada por Fabrício Bruno, que foi para o Flamengo. Porém, o jogador que pertence ao Palmeiras não conseguiu se firmar, disputando apenas oito partidas pelo Bragantino.