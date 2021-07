Por que Rafael Tolói joga pela seleção da Itália?

O zagueiro do Atalanta nasceu em Glória d'Oeste, no Brasil, mas veste a camisa da Itália desde março de 2021 e pode faturar o título da Eurocopa 2020

Rafael Toloi, zagueiro da Atalanta, nasceu em 1990 na cidade de Glória d'Oeste, no Brasil, mas desde o início do ano tornou-se oficialmente um jogador da Itália, tanto que Roberto Mancini promoveu a sua estreia pela seleção em março passado, antes de convocá-lo para o Euro 2020.

Entre 2008 e 2013, Toloi jogou com as camisetas de Goiás e São Paulo. Em 2014, o primeiro pouso na Itália graças à contratação da Roma, antes de voltar para o São Paulo. No verão europeu de 2015, ele voltou a abraçar Série A Italiana ao assinar com a Atalanta, uma parceria vitoriosa e que o transformou em titular indiscutível por seis temporadas.

POR QUE RAFAEL TOLOI JOGA PELA ITÁLIA?

Rafael Toloi nasceu em Glória d'Oeste, município brasileiro localizado no estado de Mato Grosso. Seus pais são de nacionalidade brasileira e seus bisavós são italianos, mais precisamente de Treviso, cidade de onde se mudaram para a América do Sul.

O zagueiro nascido em 1990 fez a primeira parte de sua carreira no Brasil vestindo as camisetas de Goiás e São Paulo, entre 2009 e 2013, também fazendo sua estreia nas categorias de base da seleção brasileira, com a qual participou da Copa do Mundo Sub-20. Contudo, deu início aos trâmites para a obtenção do passaporte comunitário.

A ação que favoreceu a sua chegada à Itália no mercado da bola. Ele foi contratado pela Roma, time que permaneceu por apenas seis meses, de janeiro a junho de 2014, antes de regressar ao Morumbi para defender o Tricolor paulista.

Ele ficou mais um ano no Brasil antes de sua segunda aventura na Série A com a camisa da Atalanta, equipe em que joga ininterruptamente desde agosto de 2015.

Já no sexto ano na Itália, em 19 de março de 2021, obteve o reconhecimento da cidadania italiana. Sem nunca fazer a sua estreia pela seleção brasileira principal, passou a ser automaticamente selecionado pelo técnico Roberto Mancini, responsável por promover a sua primeira partida pela Azzurra, diante da Lituânia, em 31 de março. O jogador foi convocado também para a Euro 2020.