Por que PSG e Bayern não 'repassam' vaga na Champions League mesmo se forem campeões?

Entenda como funciona a distribuição de vagas de classificação para a Liga dos Campeões entre as diferentes ligas da Europa

A final da Liga dos Campeões acontece neste domingo (23), às 16h (de Brasília). O título garante classificação automática para a próxima edição da competição, mas isso não importa muito para e , que já estão garantidos na Champions do ano que vem. E mesmo que uma equipe já classificada seja campeã do torneio, isso não permite o ‘repasse de vagas’, como acontece na Libertadores. Assim, o título não abrirá novas vagas no torneio para equipes de ou , independentemente de quem seja campeão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN!

Isso porque o sistema de distribuição de vagas para a Liga dos Campeões é feito de modo diferente do que acontece nas competições sul-americanas.

Mais times

Para a Libertadores, por exemplo, a Conmebol separa um número determinado de vagas para cada país. Porém, caso um clube seja campeão da competição - o que garante classificação automática para a próxima edição - e se classifique também pela liga nacional, mais uma vaga é aberta para clubes do país.

Isso aconteceu no no ano passado com o . As primeiras seis equipes do Campeonato Brasileiro se classificam para a Libertadores. Em 2019, o Flamengo estava em primeiro lugar no nacional e também levou o torneio continental. Assim, o sétimo colocado do Brasileirão também garantiu uma vaga de classificação.

Mas por que isso não acontece na Liga dos Campeões?

Ao contrário do que acontece na Libertadores, a Uefa distribui o número de vagas para a através de um coeficiente de clubes por país.

Através deste cálculo, a entidade determina o número de equipes que terão direito a disputar a Liga dos Campeões em cada liga, e esse número não pode ser alterado, mesmo que um clube se classifique pela liga nacional e posteriormente seja campeão do torneio europeu.

Como funciona o coeficiente de clubes da Uefa?

O coeficiente é calculado a partir de um sistema de pontuação e do desempenho dos clubes de cada país nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões.

Mais artigos abaixo

Cada clube conquista dois pontos por uma vitória e um ponto por empate a partir da fase de grupos da Champions, ou um ponto por vitória e meio ponto por empate em partidas dos play-offs. Então, à medida que os clubes se classificam para as rodadas seguintes, ganham um ponto extra.

Além disso, também são atribuídos quatro pontos pela presença das equipes na fase de grupos da Champions League e quatro pontos extra pela classificação para as oitavas de final.

Quantos clubes se classificaram pelas principais ligas da Europa nesta temporada?

Campeão da 2019-20:

: , , e .

, , e . : , , e Sevilla (cabeça de chave, pois se classificou como campeão da Liga Europa).

, , e Sevilla (cabeça de chave, pois se classificou como campeão da Liga Europa). : , , e .

, , e . Alemanha: Bayern de Munique , , e Borussia Monchengladbach.

Bayern de Munique , , e Borussia Monchengladbach. França: PSG, e (classificado pela vaga aberta na final da Champions League).

PSG, e (classificado pela vaga aberta na final da Champions League). : e .

e . : .

. : .

. : .

. : İstanbul Başakşehir.

İstanbul Başakşehir. : (classificado pela vaga aberta na final da Liga Europa).

Das outras 53 vagas que participam da fase de playoff, todas também estão definidas, com alguns confrontos já acontecendo. São elas: