Por que PES 2022 virou eFootball?

Edição de 2022 do game de futebol da Konami será gratuita, e aposta em mudança de identidade para atrair novos fã

O aguardado PES 2022 agora é eFootball . A Konami, desenvolvedora responsável pela série de futebol virtual, resolveu deixar Pro Evolution Soccer no passado e dar um passo em direção ao futuro, com o anúncio de um título gratuito.

Exibido oficialmente pela primeira vez nesta quarta (21), eFootball ainda não tem data oficial de lançamento, e terá sua chegada dividida em partes, de acordo com uma agenda de lançamento compartilhada pela Konami.

PES 2022 vira eFootball: Lançamento, preço, plataformas, novidades e outros detalhes

Com foco em jogo competitivo, o game tem como destaque sua capacidade de crossplay, que permitirá que jogadores de todas as plataformas - PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC, Android e IOS - joguem entre si sem limitações.

Por que PES virou eFootball?

A empresa japonesa não divulgou detalhes sobre o que motivou a mudança de identidade do jogo, mas a decisão por tornar o título gratuito certamente pesa na disputa com o principal rival, FIFA 22, e um novo nome e visual podem ajudar nessa disputa.

O direcionamento para partidas online e competições de eSports também deixa um pouco de lado parte importante da identidade de PES, os seus modos mais tradicionais, como Master Liga e Rumo ao Estrelato, que sequer foram citados no novo trailer.

Com o primeiro lançamento programado para o início de setembro, resta aos jogadores aguardarem, para então tirarem suas próprias conclusões.