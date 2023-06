Por que Pedro Raul não é titular do Vasco contra o Goiás, pelo Brasileirão

Atacante começa no banco de reservas pela segunda partida consecutiva

O Vasco entra em campo nesta segunda-feira (22), às 20h (de Brasília), contra o Goiás, em duelo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Em busca da sua primeira vitória como mandante na competição, a equipe cruz-maltina inicia o jogo contra os esmeraldinos sem o seu camisa nove, Pedro Raul.

Artilheiro da equipe na temporada com nove gols marcados, Pedro Raul era cotado para ser o titular da equipe no duelo desta quinta, mas, segundo o O Globo, o atacante sentiu dores na coxa durante a semana, chegando a ser desfalque no treinamento da última terça-feira.

Com isso, o atacante inicia a partida no banco de reservas, assim como na última partida do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O jovem Rayan, de 16 anos, que já havia sido titular contra o Internacional, inclusive marcando o gol da equipe na derrota contra o Colorado, ganha nova oportunidade entre os 11 iniciais do técnico Maurício Barbieri.