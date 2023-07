Por que Pedro não é titular do Flamengo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil

Um dos artilheiros do Brasil em 2023, o camisa 9 ficou no banco de reservas para o duelo na Arena da Baixada

Ao contrário dos últimos jogos do Flamengo, Pedro não é titular no ataque da equipe escalada por Jorge Sampaoli para enfrentar o Athletico-PR, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. E estamos falando de um dos artilheiros do Brasil no ano.

O motivo é uma escolha pessoal de Sampaoli, que voltou a ter Gabigol disponível. O ídolo flamenguista vinha desfalcando a equipe por causa de uma lesão, mas já está recuperado e vai para mais um jogo decisivo.

A escalação do Flamengo contra o Athletico-PR é: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick Pulgar, Gerson; Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta.