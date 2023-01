Por que Palmeiras x Santos será realizado no Morumbi?

Clássico mudou por causa de festa no Allianz Parque. Verdão terá que pagar aluguel ao São Paulo para atuar no Morumbi

A partida entre Palmeiras e Santos, marcada para 4 de fevereiro, será disputada no Morumbi. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan e confirmada pela GOAL. No dia e horário do clássico, o Allianz Parque sediará uma festa de pré-carnaval.

A escolha do Palmeiras pelo estádio do São Paulo foi devido à localização. A diretoria palmeirense acredita que o campo é o que tem melhor localização e infraestrutura dentre as opções disponíveis — Arena Barueri, Canindé e Neo Química Arena eram outras alternativas.

A definição, inclusive, já foi comunicada à FPF (Federação Paulista de Futebol), que formalizou a alteração no calendário do Paulistão 2023. O jogo será disputado em 4 de fevereiro (sábado), às 18h30 (de Brasília).

Para jogar no Morumbi, o Palmeiras terá que desembolsar um aluguel ao São Paulo, como soube a GOAL. O valor e a forma de pagamento, contudo, não são revelados pelas partes. O Tricolor paulista cobra uma quantia semelhante a todos os interessados em sediar jogos de futebol no espaço. A negociação foi tratada pelo diretor de marketing são-paulino, Eduardo Toni.