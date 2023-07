Por que Pablo Maia desfalca o São Paulo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil?

Jogador é titular absoluto do Tricolor de Dorival Júnior, mas será ausência na decisão do torneio

O São Paulo vai ao Allianz Parque nesta quinta-feira (13) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. O Tricolor tem a vantagem sobre o Palmeiras, já que venceu o rival por 1 a 0 no Morumbi. Porém, os visitantes terão um importante desfalque no meio-campo para este duelo: o jogador Pablo Maia.

O atleta foi liberado pelo clube e não atuará no duelo desta quinta após lamentar a morte de seu pai, que passava por tratamento oncológico. "Descanse em paz, meu querido pai!! Eu te amo", escreveu o jogador em suas redes sociais.

Caso esteja recuperado e pronto mentalmente, Pablo Maia deve retornar aos gramados neste domingo (16), quando o São Paulo recebe o Santos pelo clássico San-São, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Para o lugar do volante, o técnico Dorival Júnior deve optar pela entrada de Jeghson Méndez na marcação da equipe.