Abdellah Ouazane está radiante com a convocação para a seleção nacional do Marrocos. O ponta de 17 anos do Ajax está determinado a deixar seu cartão de visitas nesta Data Fifa.

"Estou feliz por estar aqui e pronto para dar tudo pela seleção, pelo técnico, pelos jogadores e por todos neste país. Estou ansioso e pronto", disse ele, com entusiasmo, em conversa com o canal marroquino FRMF.

Ouazane também poderia ter escolhido a Holanda. No entanto, o sentimento pelo Marrocos é mais forte, como enfatiza o jogador do Ajax. Ele já disputou diversas partidas pelas seleções de base do Marrocos e agora está pronto para o verdadeiro desafio.

"Estou pronto para dar minha vida por este país. Todos sabemos que escolhi o Marrocos há dois anos, e é por isso. Nos últimos dois anos, todos vimos que tudo pode acontecer rápido", afirmou o atacante revelado pelo Ajax.

Ouazane, apesar de toda a euforia, toma cuidado para não se empolgar demais. O jovem ponta sabe que ainda precisa provar seu valor ao técnico Mohamed Ouahbi. "Tenho apenas 17 anos e ainda tenho muito a aprender, mas é por isso que estou aqui."

O atacante de lado espera, acima de tudo, poder aprender com os experientes jogadores da seleção marroquina. "É ótimo estar aqui, mas também é um momento de aprendizado. Quero aprender com os caras. Estou pronto para dar tudo."