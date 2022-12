Por que os nomes dos jogadores da Croácia terminam com "ic"?

Na língua croata, "ic" tem alguns possíveis significados

Modric, Perisic, Livakovic, Orisic, Vlasic, o que todos esses nomes têm em comum além de serem de jogadores que defenderam a Croácia na eliminação do Brasil na Copa do Mundo? Isso mesmo, o sufixo "ic", uma coisa bastante comum na seleção croata e em algumas outras do Mundial, como a Sérvia. Mas o porquê de o "ic" é tão comum a GOAL te explica.

Pela segunda vez consecutiva, a Croácia está fazendo uma Copa do Mundo muito efetiva. Depois da final alcançada em 2018, agora a equipe de Zlakto Dalic, já está garantida entre as quatro melhores seleções do Mundo. E, além do bom futebol, outra coisa que chama a atenção no time croata é a quantidade de nomes terminados em "ic" - 15 entre os 26 convocados -, e a explicação para isso é bem simples.

Por que os croatas têm sobrenomes terminados em "ic"?

Na língua croata, assim como em outros idiomas falados em países que surgiram da dissolução da antiga Iugoslávia, o sufixo "ic" quer dizer "filho de" ou "pequeno", algo como o sufixo "son" da língua inglesa. Então, assim como Johnson é o "filho de John", o atacante Petkovic é o "filho de Petko" ou o "pequeno Petko".

Em alguns casos, também pode fazer alusão à profissão da família nos tempos antigos, como Kovacic, em que "kovac" é ferreiro, ou uma característica física, como o caso de Modric, uma vez que "modra" significa azul.

Além dos inglês e das línguas eslavas, outras também têm grande incidência de sufixos específicos, que na maioria das vezes não também significam "filho de". Na Dinamarca, por exemplo, sete jogadores tinham seus sobrenomes terminados em "sen", enquanto, em 2018, a Islândia tinha todos os convocados com nomes acabados em "son".