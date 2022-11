Por que Onana, goleiro de Camarões, foi expulso da Copa do Mundo?

Atleta disputou apenas um duelo na competição, contra Suíça, na derrota camaronesa por 1 a 0

Houve uma grande complicação para Camarões para antes do confronto contra a Sérvia, válido pelo Grupo G, na manhã desta segunda-feira (28). Foi anunciado pela imprensa internacional que o goleiro André Onana, da seleção africana, foi expulso da Copa do Mundo do Qatar para o restante do torneio.

Segundo as informações, o titular da equipe camaronesa acabou sendo retirado da delegação devido a questões de indisciplina. Vale destacar que a seleção da qual o atleta faz parte ainda não anunciou sua saída. Alguns veículos internacionais confirmaram que a expulsão partiu de um desentendimento do jogador com o treinador Rigobert Song.

Para o lugar de Onana, o goleiro reserva Devis Epassy será o titular no embate contra a Sérvia e, possivelmente, pelo resto da competição. O Grupo G também é o grupo de Brasil e Suíça, que se enfrentam nesta segunda às 13h, em duelo válido pela segunda rodada da primeira fase da competição.