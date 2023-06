Por que o treinador do PSG Christophe Galtier foi preso na França?

Treinador será julgado na França devido a acusações de discriminação durante sua passagem no Nice

O técnico Christophe Galtier, vinculado ao Paris Saint-Germain, e seu filho John Valovic-Galtier foram detidos nesta sexta-feira (30), devido a uma investigação por suspeita de racismo e intolerância religiosa.

A acusação ao comandante da equipe parisiense veio à tona em abril deste ano, quando Julien Fournier, ex-Diretor de Futebol do Nice, teria acusado Galtier, por e-mail, de palavras racistas e discriminatórias durante sua passagem pelo clube na temporada 2021/22;

Foi decidido que o treinador será julgado pelas acusações, podendo pegar até três anos de prisão. O julgamento acontecerá no dia 15 de dezembro. Desde que o caso veio à tona, Galtier se declara inocente, afirmando ter ficado surpreso com as acusações.

Vários jogadores e figuras importantes fora do campo - incluindo o presidente do clube, Jean-Pierre Rivere - foram ouvidos nesse processo. O ex-diretor de futebol Julian Fournier - que trouxe à tona as alegações no suposto e-mail vazado - também foi procurado pelas autoridades competentes.

Galtier agora está aguardando para saber se alguma outra medida será tomada, enquanto o PSG está buscando a rescisão antecipada de seu contrato após a conquista do título francês d 2022/23. O ex-técnico da Espanha e do Barcelona, Luis Enrique, vem sendo cotado para assumir o comando da equipe parisiense.