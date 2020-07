Por que o São Paulo recusou o nome de Cazares?

O jogador do Galo foi oferecido ao Tricolor, mas não interessa neste momento; entenda as razões da diretoria

Conforme o futebol brasileiro fica mais próximo de retornar e a bola começa a rolar em estaduais ao redor do país, também voltam as especulações de mercado. Uma delas agitou a torcida do nesta terça-feira (14): a possibilidade de Juan Cazares, equatoriano que defende o , reforçar o clube.

O meia só tem contrato com o até dezembro deste ano e não consta nos planos de Jorge Sampaoli para o elenco, além de ter sido afastado do grupo e perdido prestígio dentro do clube por problemas extra-campo - quebrou a quarentena e contraiu coronavírus Covid-19.

Cazares promove festa, é multado por prefeitura e convidados são orientados a entrar em quarentena



Assim, Cazares foi oferecido ao São Paulo, mas, segundo o Globo Esporte, o nome do jogador não interessa à diretoria da equipe paulista e a Fernando Diniz. Portanto, o equatoriano não deve pintar na Barra Funda.

Algumas razões para isso já são óbvias: o Tricolor passa por uma crise financeira quase interminável e está precisando vender jovens promessas para quitar pendências: Antony e Gustavo Maia - negociado com o Barcelona - são dois jogadores que já foram negociados para a diretoria conseguir manter o elenco e pagar salários atrasados.

Desta maneira, não teria sentido trazer Cazares, que certamente teria vencimentos altos e nem chegaria para ser titular absoluto: o equatoriano teria que brigar por posição com Daniel Alves e Igor Gomes para ser titular do São Paulo.

Cazares, o Cueva versão 2020. Pra que? Bom jogador, mas vale pelo que vem junto? — Marcelo Prado (@marceloprado) July 14, 2020

Mesmo entre os reservas, o Tricolor tem atletas como Hernanes e Gabriel Sara para jogarem como meias - jovem de Cotia elogiado por Diniz e que vem sido testado como titular. Em um período de pandemia onde a diretoria tenta conversar com atletas para que eles entendam a crise financeira que o clube passa, trazer uma contratação relativamente cara não seria algo bem visto pelo grupo.

Além de tudo, Cazares não se adapta ao perfil de jogador que Fernando Diniz vê para o elenco do São Paulo, ainda de acordo com o Globo Esporte. O equatoriano tem problemas extra-campo e já até assumiu que não é dos atletas mais dedicados.

Trata-se de um perfil muito parecido a Cueva, meia que fez grandes atuações dentro de campo no Tricolor, mas que não deixou saudades justamente pelo seu comportamento fora das quatro linhas: o peruano era visto como descompromissado e sempre foi vítima de críticas da torcida.

Por todos esses fatores, trazer um atleta como Cazares não está nos planos do São Paulo neste momento.