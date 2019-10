Por que o Saci-Pererê é o mascote do Internacional?

É Dia do Saci! E por qual motivo o Colorado usa o personagem do folclore brasileiro como seu símbolo?

O dia 31 de outubro é conhecido há décadas como o Dia das Bruxas, data que é celebrada principalmente nos , mas que desde então se espalhou pelo mundo. Entretanto, desde 2005 há como contraponto no o Dia do Saci na mesma data para celebrar e valorizar o folclore local. E como esta figura se tornou mascote do ?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

A origem da lenda do Saci-Pererê é de difícil esclarecimento. O nome tem etimologia indígena, mas a mistura entre povos ocorrida no período colonial fez com que o mito se fixasse como um jovem negro de uma perna só que fuma um cachimbo e usa um capuz vermelho.

O personagem folclórico passou no início do século XX por uma popularização por conta do trabalho do escritor Monteiro Lobato, que em 1918 lançou a obra O Saci-Pererê: Resultado de um Inquérito. A lenda também faria parte da série de livros Sítio do Picapau Amarelo. O Saci seria extremamente travesso, e daí vem parte da ligação com o futebol.

Durante os anos 1950, a imprensa esportiva gaúcha passou a comparar o Internacional com personagens negros pela suposta "malandragem" dos jogadores e pela abertura do clube à comunidade afrodescendente local. Com o passar dos anos, a figura do "Negrinho" iniciou a se misturar com a do Saci.

Somente em 2016, porém, que o Internacional oficializou o personagem como seu mascote. Desde então, ele pode ser visto representando o em partidas e eventos.