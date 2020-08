Por que o RB do Leipzig não significa Red Bull?

A multinacional é responsável pelo sucesso do time, mas não pôde dar o seu nome, como nos outros casos; entenda

Há algum tempo era inimaginável que o SSV Markranstädt, pequeno clube da Saxônia, chegasse à uma semifinal de Liga dos Campeões. Mas isso aconteceu, graças ao investimento da multinacional Red Bull. No entanto, mesmo sendo responsável pela ascensão e pelo sucesso do , a empresa não pôde dar o seu nome ao seu time de mais sucesso, assim como fez com os outros.

Diferente do que muitos pensam, a sigla RB no nome do Leipzig não significa Red Bull, mas sim RasenBallsport (esporte com bola na grama, em tradução livre), nome que foi escolhido justamente por ter as mesmas iniciais da marca. Assim, bem o projeto de mais sucesso da empresa até agora não carrega o seu nome.

Por que o RB não significa Red Bull?

No estatuto da Federação Alemã de Futebol (DFL), é proibido que um time leve o nome de uma marca, bem como um escudo que remeta diretamente ao logo da empresa - sim, até mesmo o escudo precisou ser adaptado, foram adicionados aos touros traços que dão ideia de movimento e eliminado o fundo amarelo.

Além disso, a regra, chamada de 50+1, também impede que uma empresa - ou uma pessoa - seja dona majoritária do time, podendo ter somente até 49% das ações.

Mas e o ?

De fato existem algumas exceções. O Bayer Leverkusen, por exemplo, leva o nome da empresa farmacêutica Bayer. Isso pode acontecer, segundo a regra, caso a empresa seja patrocinadora ou acionista do time há mais de 20 anos ininterruptos, neste caso também é permitido que se tenha uma porcentagem maior do clube, além dos 49%.

Outros exemplos são o VfL (Volkswagen, de automóveis) e o (Dietmar Hopp, fundador da SAP, de softwares).

O Leipzig vai poder chamar Red Bull?

Considerando que a multinacional já está com o clube desde 2009, portanto 11 anos, se a parceria seguir por mais nove e for do interesse da marca, é possível, sim, que o nome do Leipzig seja alterado.

E o Red Bull Salzburg?

Apesar de muitas regras do futebol austríaco serem semelhantes às do futebol alemão, a que proíbe os nomes de empresa nos times não é uma delas, então, um dos "irmãos" do Leipzig pelo mundo, pode carregar o nome da empresa.

Controvérsias

Na , os torcedores são muito tradicionalistas e, por isso, a compra do SSV Markranstädt pela Red Bull fez com que o RB Leipzig acabasse sendo um dos times mais odiados do país.

O time é considerado, por muitos, como apenas um produto de marketing da empresa, que não tem ligação territorial e nem cultural com o futebol alemão, o que lhe rendeu o apelido de "clube de plástico".