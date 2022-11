Por que o goleiro do Irã foi substituído contra a Inglaterra na Copa?

O goleiro precisou ser substituído após um choque de cabeça com seu companheiro de equipe

Pelo segundo jogo da Copa do Mundo 2022, no Qatar, a partida entre Inglaterra e Irã ficou paralisada por oito minutos no primeiro tempo por conta de um choque de cabeça entre o goleiro Beiranvand e o zagueiro Majid Hosseini, ambos da seleção iraniana.

Os jogadores bateram cabeça com cabeça após um cruzamento na área de Harry Kane. No choque, o goleiro do Irã levou a pior e precisou ser atendido pelos médicos dentro de campo após grande sangramento. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro brasileiro Raphael Claus por, pelo menos, oito minutos, já que o goleiro tem a prerrogativa de ser tratado dentro de campo.

Após ser tratado, Beiranvand tentou voltar ao duelo, mas precisou ser substituído após continuar um minuto dentro de campo.

Na transmissão, a Fifa alegou que que o goleiro precisou ser substituído por conta de concussão cerebral, o que garante uma mudança extra das cincos permitidas na competição.

No lugar de Beiranvand, o técnico Carlos Queiroz optou pela entrada de Hossein Hosseini, que atua no Esteghlal FC Tehran, no Irã.