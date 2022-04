Por que o Flamengo terá torcida única na partida contra o Palmeiras?

O Flamengo terá 100% da carga de ingressos para o confronto contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20), no Maracanã. O Rubro-Negro está respaldado de uma decisão do STJD, de 2020, para não liberar a entrada dos visitantes por conta de um jogo no Allianz Parque da temporada anterior.

Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro dos últimos anos, Flamengo x Palmeiras, reunindo dois dos maiores campeões da atualidade, terá apenas uma torcida: a do Flamengo, mandante do jogo. Isso porque, os cariocas vão se utilizar de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois de não terem permissão de entrar no jogo da 36ª rodada do Brasileirão de 2019, em 1 de dezembro.

Na ocasião, o Palmeiras não abriu venda de ingressos para o time adversário após um pedido feito Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo, e que foi acatado pela CBF. O medo das autoridades era de confrontos e brigas entre as duas torcidas depois que o Flamengo conquistou dois títulos - Campeonato Brasileiro e Libertadores - em menos de 24h.

Mais tarde, em 13 de fevereiro de 2020, após de fato ter havido uma confusão no jogo, quando a torcida do Palmeiras atirou cadeiras em campo após um dos gols da vitória flamenguista por 3 a 1, o STJD deu ao time carioca o direito de reciprocidade em um duelo em que fosse mandante contra o Verdão. Assim, desde então, o clube tem um documento que lhe garante o direito de não vender ingressos para o time visitante quando jogar em casa.

Por conta da pandemia de Covid-19, que afastou os torcedores dos estádios durante um longo tempo, os dois confrontos entre as equipes em que o Flamengo foi mandante tiveram portões fechados. Este, então, será a primeira oportunidade que o Rubro-Negro tem de colocar a decisão em uso.