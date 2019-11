Flamengo vai dar WO? Torcida protesta contra torcida única no Allianz

Flamengo e torcedores se irritam com a decisão tomada pela Confederação Brasileira de Futebol de não haver torcida visitante contra o Palmeiras

O reprovou a decisão da CBF de vetar a torcida visitante no jogo contra o , neste domingo (1º de dezembro), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por meio de nota oficial, o clube se manifestou na noite desta sexta-feira (29). Os torcedores seguiram a versão do clube e fizeram críticas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A CBF acatou uma sugestão do Ministério Público e da Polícia Militar e optou por fazer o jogo com torcida única. O clube carioca soltou uma nota logo após o comunicado e fez críticas à decisão.

"O Clube de Regatas do Flamengo vem a público lamentar a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de acatar a recomendação do Ministério Público de Estado de (MP-SP). O órgão indicou à Federação Paulista de Futebol (FPF) que realizasse a partida entre Flamengo e Palmeiras, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com torcida única, proibindo venda de ingressos para a torcida rubro-negra.

O acate desta decisão representa uma desobediência das regras e princípios da competição, além de um benefício ao infrator - que jogará na presença única da torcida alviverde, podendo assim obter vantagem esportiva - e a criação de precedentes catastróficos para a organização do futebol brasileiro. A não permissão da convivência de rubro-negros e alviverdes decreta a falência da segurança pública e a morte da cultura de arquibancada do futebol brasileiro.

O Clube de Regatas do Flamengo traz à tona os seguintes argumentos:

- O artigo 86 do Regimento Geral das de 2019 prevê ao clube visitante direito de adquirir a quantidade máxima de 10% da capacidade permitida ao estádio. A não permissão deste direito seria uma grave violação dos direitos dos torcedores e clubes, indo contra a natureza do espetáculo e da competição;



- Não foi respeitado o princípio da reciprocidade: no primeiro turno, o Flamengo garantiu à Sociedade Esportiva Palmeiras a carga de 10% dos ingressos para o jogo no estádio do Maracanã, tendo a Polícia Militar garantido completamente a segurança e integridade física de todas as pessoas envolvidas no evento;



- O MP-SP ou qualquer outro Ministério Público não tem legitimidade para fazer recomendações a entidades privadas. O mesmo deveria ter pleiteado tal cenário junto ao Poder Judiciário.

Considerando os fatos supracitados, o Clube irá encaminhar o pedido do MP para a Procuradoria do STJD, para que o órgão adote as medidas cabíveis. Se a Polícia Militar não se sente em condições de dar segurança a todos os envolvidos na partida, esta deveria ser realizada em outro local ou com portões fechados.

O Clube de Regatas do Flamengo reitera seu total repúdio à violência e rechaça qualquer tipo de manifestação contrária à cultura do futebol.

Mais artigos abaixo

Conselho Diretor".

Diante da situação, torcedores do Flamengo também protestaram com o fato. Veja, abaixo, a campanha que surgiu no Twitter:

Quem não tem respeito, não merece respeito! Somos parte do espetáculo #NaoJogaFlamengo — Antônio Gonçalves (@QueMengao) November 29, 2019

#NaoJogaFlamengo, Não temos q aceitar essa sacanagem.@CBF_Futebol vc é um lixo, — Paulinha BI CAMPEÃ DA AMÉRICA ᶜʳᶠ ¹⁸⁹⁵ ❤️🖤 (@paulinha2K19) November 29, 2019

Deixa eles ganhar por w.o. pois só assim pra eles vencerem msm! #NaoJogaFlamengo pic.twitter.com/G0MkK5EMDn — Jaqueline (@Jaquemattoss) November 29, 2019