Como Coutinho foi de indiscutível a polêmico na convocação em dois anos

A inclusão do meia na lista de Tite para os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias não agradou

A inclusão de Philippe Coutinho na lista de convocados de Tite para as primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, não agradou muita gente.

O meia-atacante tem habilidade acima da média e, em determinado momento, chegou até mesmo a ser considerado o melhor jogador da seleção brasileira: aconteceu no Mundial de 2018. Desde então, contudo, o carioca caiu em desgraça perante a crítica e deixou de ser unanimidade.

A melhor versão de Philippe Coutinho vestiu a camisa do . Foi entre 2013 e 2017. Depois de muito insistir, convenceu o clube inglês a aceitar a oferta do e chegou ao Camp Nou em 2018, no meio da temporada, e desempenhou um bom papel dentro do que lhe cabia.

Era, também, ano de Copa do Mundo. A competição realizada na terminou com Neymar vendo sua imagem arranhada, por causa do excesso de quedas e reações exageradas, mas Coutinho teve sua participação elogiada no caminho até a eliminação para a , nas quartas de final.

No caminho até retornar à seleção brasileira para a competição oficial seguinte, a Copa América de 2019, Coutinho já começava a ficar em baixa no Barcelona. E também não teve grande desempenho na conquista continental, embora tenha mantido o status como titular durante boa parte do caminho. Fez gols, mas não foi decisivo quanto se esperava. Não conseguiu assumir a liderança técnica no time após a lesão e corte de Neymar.

Sem espaço no Barcelona após a Copa América, foi emprestado ao de Munique. O clube alemão tem a opção da compra em definitivo, mas apesar dos nove gols e oito assistências até aqui, os Bávaros ainda não estão convencidos a fazerem o investimento. E caso, ao final da temporada, Coutinho volte ao Barcelona, o clube catalão pensa, de acordo com a imprensa catalã, em envolvê-lo como moeda de troca para possíveis negociações.

A habilidade de Philippe Coutinho está acima de qualquer dúvida. É um jogador com ótima capacidade de leitura de espaços, tanto para chutes de curtas e longas distâncias, como para dar assistências. O problema é ser, na grande maioria das vezes, um termômetro do que acontece em campo: se o time está mal, a tendência é minguar em campo; se está bem, se agiganta com golaços.

O próprio Tite chegou a falar sobre este traço da personalidade do atleta, em entrevista recente para o jornal AS: “Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil”.

Coutinho viu as críticas ficarem mais fortes na seleção brasileira durante a Copa América. A sua situação na Europa e a irregularidade no Bayern, onde não é titular, só fazem aumentar a desconfiança do torcedor quando ainda vê o nome do meia-atacante na lista de Tite.

Philippe Coutinho joga muito, mas desde o Mundial de 2018 decide pouco. E é possível ver isso através dos números.

Na Rússia, Coutinho fez dois gols e contribuiu com quatro assistências. Participação direta em quatro tentos no total: todas essas participações vieram quando o ainda não havia estufado as redes. Ou seja: foi decisivo para fazer o time abrir o placar, mostrando caráter decisivo.

Consideramos, aqui, como lances decisivos as assistências e gols que terminam no primeiro gol, gol de empate ou que sacramenta uma virada/vitória. Veja abaixo o desempenho de Coutinho na Copa América e em sua atual campanha pelo Bayern.

: 2 gols e uma assistência. Participação direta em 3 gols, apenas um decisivo – e com uma ressalva: Coutinho não fazia bom jogo na estreia contra a até converter um pênalti que ele não sofreu.

Coutinho no Bayern 2019-20: 9 gols e 8 assistências. Participação direta em 17 gols, sendo que apenas 5 foram decisivos.

Para calar os críticos, Philippe precisa mostrar que decide nos momentos mais difíceis.