Por que o Castelão não está sendo usado no Campeonato Cearense?

Arena recebe, normalmente, partidas de Ceará e Fortaleza como mandantes nos torneios nacionais e internacionais

O Campeonato Cearense 2023 começou em 14 de janeiro com o duelo entre Fortaleza e Iguatu, partida em que o Tricolor utilizou o Estádio Presidente Vargas para mandar seu jogo, algo um pouco fora do comum. Isso se dá pelo fato do Castelão estar, momentaneamente, inutilizável.

A Arena, palco na Copa do Mundo de 2014, precisou passar por uma troca de gramado, e por isso não tem sido utilizada nem por Fortaleza nem por Ceará no torneio estadual, equipes que mandam seus confrontos como mandantes no estádio, normalmente. Desse modo, o Castelão só poderá receber partidas novamente a partir de março, momentos finais da competição.

Em dois meses, no dia 5, haverá a quarta rodada de rebaixamento do Estadual, quando possivelmente o Castelão poderá ser utilizado, ou a partir das semifinais, em 19 de março, quando se iniciam as semifinais da competição.

Inaugurado em 1973, o Castelão passou por reforma em 2013 para ser um dos palcos na Copa do Mundo do ano seguinte. A Arena recebeu um total de seis partidas no Mundial: Uruguai 1 x 3 Costa Rica, Brasil 0 x 0 México, Alemanha 2 x 2 Gana, Grécia 2 x 1 Costa do Marfim, Holanda 2 x 1 México e Brasil 2 x 1 Colômbia.