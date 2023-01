Por que o Campeonato Paraense foi suspenso pelo STJD?

Suspeita de escalação irregular na última edição fez com que início do estadual fosse suspenso

O Campeonato Paraense de 2023 estava previsto para começar no último dia 21 de janeiro, com a partida entre Remo e Independente-PA marcando o pontapé inicial da 111ª edição do Estadual. Porém, dias antes do início, o STJD determinou a suspensão da competição, decisão acatada pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

A decisão do STJD de suspender o início da competição foi tomada por conta de uma indefinição em relação à última edição do torneio. O Paragominas, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do estadual, alega que Bragantino-PA e Águia de Marabá escalaram jogadores irregulares na edição de 2022, o que poderia fazer com que as equipes perdessem pontos.

A denúncia das infrações foi feita pelo Paragominas ainda no primeiro semestre de 2022, mas em dezembro do mesmo ano, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) decidiu pela anulação do julgamento que havia punido os atletas Hatos e Guga, de Bragantino-PA e Águia de Marabá, respectivamente, e confirmando o rebaixamento de Paragominas e Amazônia Independente.

Em entrevista ao portal GE, o presidente do Paragominas, Paulo Toscano, afirmou que o clube “deu todas as entradas necessárias” para que o Campeonato Paraense não tivesse início antes do julgamento do STJD. O julgamento está marcado para a próxima terça-feira (31)