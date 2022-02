Por que o Barcelona deveria levar a Liga Europa a sério?

Ainda existem alguns resquícios de tristeza e frustração pela eliminação do Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo terminando em terceiro lugar em seu grupo, o Barcelona conseguiu uma vaga para a fase preliminar da Liga Europa.

Em um primeiro momento, a competição pode ter sido deixada de lado pelo clube e torcedores, mas com a chegada dos jogos essa frustração com o torneio começa a desaparecer.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os torcedores espanhóis insistiam que prefeririam ser eliminados imediatamente da "segunda divisão" das competições europeias, mas, de fato, mudaram de tom antes do confronto contra o Napoli, no Camp Nou, nesta quinta-feira (17).

No entanto, há muitas boas razões para o Barcelona levar a sério a conquista da Liga Europa em sua estreia na competição, tendo um confronto de peso já nesta fase.

Após as derrotas de Xavi na Liga dos Campeões, na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei, o treinador não vai querer desperdiçar uma quarta chance de conquistar um troféu depois de pouco mais de 100 dias no comando do time.

“Perder traz consequências”, alertou o presidente Joan Laporta, e Xavi deixou claro que tem um objetivo.

"Nós somos o Barça e temos que vencer, vencer e vencer", disse ele.

Esse não foi o caso até agora em seu reinado como treinador, com a situação no clube melhorando, mas muito lentamente.

A Liga Europa oferece ao Barcelona sua última chance de colocar as mãos em qualquer troféu nesta temporada; para mostrar que o projeto está avançando.

Depois de 17 temporadas consecutivas chegando no mata-mata da Liga dos Campeões, o Barcelona conheceu a dor de ser "rebaixado" para a Liga Europa.

A conquista dessa competição também garantiria de passagem direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, algo que não está garantido em La Liga.

A brilhante vitória sobre o Atlético de Madrid, que ajudou Barcelona a subir para o quarto lugar pela primeira vez, foi seguida por um empate mais decepcionante com o Espanyol.

O gol de Luuk de Jong nos acréscimos garantiu que o Barcelona permanecesse nessa posição, empatado com o Atlético de Madrid com 39 pontos. Ou seja, ficando com 15 pontos de distância do líder Real Madrid.

Real Sociedad e Villarreal estão perseguindo a equipe de Xavi em La Liga e, se quiserem uma vaga na Liga dos Campeões, precisaram lutar até o fim pelo quarto lugar, ocupado pelo Barça.

"Nosso principal objetivo é voltar à Liga dos Campeões na próxima temporada e há duas maneiras de fazer isso: terminar entre os quatro primeiros da La Liga ou vencer a Liga Europa", disse Xavi.

Os jogos extras do mata-mata também dão ao técnico mais chances de decidir o que funciona no presente e no futuro do time espanhol.

Os jogos contra o Napoli, por sua vez, representam um grande desafio para o Barça, que poderá ser testado dos seus limites. Se a equipe progredir, Xavi terá mais chances de repetir uma mesma escalação ou até testar novas variáveis, como um sistema com dois pivôs no ataque.

As contratações de Adama Traoré, Ferran Torres e Pierre-Emerick Aubameyang foram todas registradas para a competição e, claro, todos podem ganhar entrosamento com os duelos da Liga Europa.

Aubameyang, de fato, precisa de mais minutos para entrar em forma, já que ficou dois meses encostado no Arsenal. Aliás, o atacante marcou seu primeiro gol europeu contra o Napoli, pelo Borussia Dortmund, em 2013, e espera marcar seu primeiro com as cores do Barcelona contra os italianos também.

O torneio será mais uma experiência para jogadores como Gavi e Nico González. Por exemplo, jogar no Estádio Maradona em uma noite de mata-mata europeia e sentir a pressão que vem com isso.

Mesmo Pedri que, apesar da maturidade com que joga e fala, ainda é um jovem e, consequentemente, ganhará experiência dentro dos gramados com partidas desse tipo.

"Vamos para a Liga Europa com muita vontade de competir e vencer", disse ele na véspera da partida. “Eles têm um ótimo meio-campo, conheço o Fabián (Ruiz), será um jogo bonito.”

Mais artigos abaixo

A "geração de ouro" do Barcelona perdeu a coragem neste tipo de ocasião nos últimos anos e, por isso, nada melhor que disputar a Liga Europa sem uma grande pressão ou expectativa.

O título dessa competição, caso eles cheguem até o fim, pode ser o primeiro de muitos para esses jovens jogadores. Aliás, eles podem sentir o gosto do sucesso e decidir que gostam.

Talvez o próximo grande time do Barcelona comece na disputa da Liga Europa nesta temporada.