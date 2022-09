Por que o apelido do Athletico é Furacão?

Em 98 anos de história, o Athletico se tornou uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro; confira a origem do apelido "Furação"

Fundado no dia 26 de março de 1924, com 98 anos de história, o Ahletico, anteriormente chamado de Atlético Paranaense, é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Dentre os principais títulos alcançados, a equipe possui 26 conquistas do Campeonato Paranaense, além dos títulos do Campeonato Brasileiro, em 2001, uma Copa do Brasil, em 2019, e da Copa Sul-Americana, em 2018 e 2021.

Atualmente, o clima na Arena da Baixada, casa do Athletico, é capaz de proporcionar um atmosfera de colocar "medo" nos adversários que visitam o clube. Lá, o time ficou conhecido por impor seu jogo até mesmo contra equipes que, na teoria, são consideradas melhores, fazendo jus ao apelido de "Furacão".

Pensando nisso, a GOAL te mostra as origens do apelido de Athletico.

Qual a origem do apelido do Athletico?

@AthleticoPR

Em 1949, na disputa do Campeonato Paranaense, a equipe comandada por Rui Santos, o Motorzinho, fez história na competição. Isto porque, o time paranaense conseguiu um feito de 11 jogos de invencibilidade, com dez vitórias e um empate em 12 jogos, além de 49 gols marcados.

Na época, a imprensa local ficou tão impressionada com o desempenho da equipe, que era formada, em sua maioria, por jogadores ex-juniores e do interior, que passou a chamar o Athletico Paranaense de "Furacão", fazendo referência a forma como a equipe "varria" os adversários com grandes goleadas.

No Atletiba, clássico contra o maior rival, o Coritiba, por exemplo, a equipe aplicou um 5 a 1, no primeiro jogo, e 3 a 2, no segundo duelo em casa. Ainda assim, a maior goleada na competição foi contra o Água Verde, que foi derrotado por 7 a 3.

Além disso, o time, que tinha um ataque formado por Neno, Viana, Rui, Jackson e Cireno, que foi o primeiro camisa 10 da equipe, se destacou tanto, que entrou para história, na época, por revolucionar a concepção tática do futebol naquele ano.

Na ocasião, o Athletico foi derrotado na última rodada, por 2 a 0, pelo Ferroviário. Vale lembrar que, naquele momento, o time já havia se sagrado campeão da competição, tendo realizado uma excursão internacional para o México posteriormente.

Aliás, o atacante Neno foi o artilheiro da equipe no Campeonato Paranaense de 1949, quando marcou 18 gols em 12 jogos. Na defesa, o goleiro Laio, que conquistou o lugar de Caju, que estava no final da carreira e ficou a maioria dos jogos no banco de reservas, se destacou tanto que ganhou o apelido de "A Fortaleza Voadora".

Quais eram os jogadores do Athletico no Campeonato Paranaense de 1949?

Ao todo, 19 jogadores participaram da campanha da equipe na competição. Confira: