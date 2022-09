Por que Neymar ficou no banco do PSG contra o Nantes?

Técnico Galtier explica rodízio no elenco para evitar desgaste e lesões

A ausência de Neymar entre os titulares na vitória do PSG por 3 a 0 sobre o Nantes no último sábado (3), pela sexta rodada da Ligue 1 chamou a atenção do mundo do futebol. Mas, segundo o técnico Christophe Galtier, não há polêmica e o brasileiro apenas foi poupado visando os próximos compromissos.

O atacante foi a campo aos 27 minutos da etapa complementar, substituindo Mbappé. "Jogamos muito, a cada três dias, depois a cada quatro dias. Todos entendem que não poderão jogar todas as partidas de 95 minuto", disse o treinador ao Canal+.

"Falei sobre isso duas vezes. A primeira vez com cada jogador, a segunda com todo o grupo, para dizer a eles que não havia problema em ser assim e que você tinha que ter a atitude certa", completou.

Em sete jogos disputados até o momento na temporada, Neymar marcou oito gols e deu seis assistências.

Agora, o PSG se prepara para enfrentar a Juventus na terça-feira (6), no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da Champions League 2022/23.